Le roi des Zoulous à Dakhla pour participer au Forum mondial de Crans Montana

Le roi zoulou a été accueilli à son arrivée, mardi soir, à l'aéroport de Dakhla par le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province de Oued Eddahab, Lamine Benomar et le président du conseil régional, Khattat Ynja, ainsi que des élus, des notables de la ville et des chefs de services extérieurs.



Le leader traditionnel des Zoulous est le plus influent des monarques dans la région d’Afrique australe, sa juridiction s’étendant sur près de 12 millions de personnes. Principale ethnie du pays originaire de l’est de l’Afrique du Sud, les Zoulous représentent plus du cinquième de la population sud-africaine.



Descendant du roi Chaka Zoulou, fondateur de la nation zouloue au début du 19è siècle, le roi Zwelithini jouit d’un grand prestige parmi ses sujets. Il est considéré comme un facteur important de la stabilité de l’Afrique du Sud.



Plus d’un millier de participants de haut niveau, issus de plus de 100 pays prendront part au Forum de Crans Montana qui se tiendra, pour la 4è année consécutive, à Dakhla autour du thème '’L’Afrique et la coopération sud-sud’’.