Le "roi de la cocaïne" dominicain arrêté en Colombie

Le Dominicain César Emilio Peralta, surnommé "le roi de la cocaïne" parce qu'il aurait fait acheminer "des tonnes" de drogue des Caraïbes vers les Etats-Unis et l'Europe, a été arrêté lundi en Colombie, ont annoncé les autorités dominicaines.



Peralta, âgé de 44 ans et également surnommé "el Abusador" (la Brute), a été interpellé au petit matin à Carthagène, dans le nord de la Colombie, a déclaré le procureur général dominicain, Jean Alain Rodriguez, lors d'une conférence de presse.



En outre, a-t-il ajouté, le réseau de trafiquants de Peralta, qui selon le FBI avait des ramifications au Venezuela, à Porto Rico et en Colombie, a été "complètement démantelé" lors d'une soixantaine d'opérations où 18 personnes ont été arrêtées.



Trois suspects ont été extradés vers les Etats-Unis et un quatrième est en train d'être remis à la justice américaine, a précisé M. Rodriguez.



Le FBI promettait une récompense de 100.000 dollars pour toute information qui mènerait à l'interpellation de César Emilio Peralta.



"Nous sommes en contact avec le ministère colombien de la Justice pour organiser son extradition, que ce soit vers les Etats-Unis ou la République dominicaine", a encore indiqué le procureur général, en marquant sa "préférence" pour les Etats-Unis.



Le Trésor américain avait placé Peralta sur ses listes noires de narcotrafiquants étrangers en août dernier, le soupçonnant d'avoir organisé le transport de "tonnes de cocaïne et de quantités significatives d'opioïdes" de la République dominicaine vers les Etats-Unis, Porto Rico et l'Europe.