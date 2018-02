Le roi adresse un message de condoléances à la famille de feu Abdeljalil Fenjiro

Le roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances à la famille de feu Abdeljalil Fenjiro, ancien Directeur général de l'Agence Maghreb Arabe Presse (MAP), décédé mardi à Rabat à l'âge de 80 ans.



Dans ce message, le souverain dit avoir appris avec une grande affliction la triste nouvelle du décès de feu Abdeljalil Fenjiro.



Le roi a exprimé aux membres de la famille du défunt et, à travers eux, à l'ensemble de ses proches et sa grande famille médiatique nationale, ses vives condoléances et ses sincères sentiments de compassion, soulignant que le Maroc perd un de ses fils dévoués, connu pour ses compétences et son professionnalisme dans l’exercice des différentes responsabilités journalistiques et diplomatiques dont il a eu la charge, dans un attachement inébranlable aux constantes de la Nation et à ses valeurs sacrées.



Les obsèques de l'ancien directeur général de l’Agence Maghreb Arabe presse (MAP), Abdeljalil Fenjiro, décédé mardi à l’âge de 80 ans, se sont déroulées mercredi à Rabat.



La dépouille de feu Fenjiro a été inhumée après les prières d’Addohr dans un climat de recueillement, en présence de plusieurs journalistes et employés de l'agence MAP et de nombreux confrères, amis et membres de la famille du défunt.



Dans des témoignages recueillis par la MAP lors de ces funérailles, l’écrivain et journaliste Seddik Maâninou a indiqué qu'avec le départ de feu Fenjiro la famille des médias a perdu l’un de ses leaders qui a exercé ce métier durant plusieurs décennies et supervisé la formation de journalistes compétents qui ont enrichi la scène médiatique au Maroc.