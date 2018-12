Le roi Mohammed VI rend visite au président Ali Bongo hospitalisé à Rabat

Le roi Mohammed VI a rendu visite, lundi, au président gabonais, Ali Bongo Ondimba, à l'Hôpital militaire d'Instruction Mohammed V de Rabat.



Le souverain s’est informé de l’état de santé du président Ali Bongo qui effectue un séjour médical au Maroc, aux fins de rééducation et de convalescence.



Au cours de cette visite, le roi s'est réjoui de l'état de santé du président Bongo qui évolue favorablement de jour en jour, a indiqué une source à l'AFP.



Une photo de la rencontre a été publiée, montrant les deux dirigeants assis dans des fauteuils installés autour d'une petite table sur laquelle sont posés deux verres et surmontée des drapeaux respectifs de leurs pays.



La publication de cette photo, qui doit être être suivie d'une vidéo, devrait faire taire les rumeurs et les fausses informations concernant l'état de santé du président Bongo, certaines allant jusqu'à le considérer comme mort.



Le Maroc et le Gabon entretiennent des liens forts d’amitié et de solidarité, fondées sur une fraternité profonde et historique entre les deux peuples et entre les deux chefs d’Etat.