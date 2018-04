Le roi Mohammed VI regagne le Maroc

Les deux chefs d'Etat "ont longuement abordé la situation au Moyen-Orient ainsi que les questions d'ordre régional et international" et "ils ont constaté une large convergence de vues à ce sujet", avait indiqué le cabinet royal dans un communiqué à l'issue de cet entretien de presque deux heures.



Le roi du Maroc a également rencontré le prince héritier d'Arabie saoudite, Mohamed Ben Salmane (MBS), et le Premier ministre libanais, Saad Hariri, comme en témoigne une photo des trois hommes attablés ensemble, tout sourires, tweetée dans la nuit de lundi à mardi par Saad Hariri.



"Tous les trois sont amis et nos pays sont sur la même longueur d'onde, il était donc logique" d'organiser cette rencontre, avait déclaré à l'AFP le ministre saoudien des Affaires étrangères, Adel Al-Jubeir.



Le 26 février dernier, le roi avait subi une ablation par radiofréquence d'une arythmie cardiaque sur coeur sain. L'opération réussie a été réalisée à la clinique Ambroise Paré à Paris.