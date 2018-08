Le roi Mohammed VI procède à plusieurs nominations

Le roi Mohammed VI a nommé, vendredi au palais royal à Rabat, de nouveaux walis et gouverneurs au niveau de l’Administration territoriale et de l’Administration centrale, ainsi que le gouverneur, directeur du Fonds d’Equipement communal (FEC) et le gouverneur, directeur de l’Agence Urbaine de Casablanca (AUC).



Il s’agit de :.



Walis à l’Administration territoriale :.



- M. Karim Kassi-Lahlou, Wali de la région de Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech.



- M. Abdessalam Bekrate, Wali de la région de Beni Mellal-Khénifra, gouverneur de la province de Beni Mellal.



Walis à l’Administration centrale :.



- M. Mohammed Dardouri, Wali, coordonnateur national de l’Initiative nationale pour le Développement humain.



- M. Jelloul Samsseme, Wali attaché à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur.



Gouverneurs à l’Administration territoriale :.



- M. Abderzak El Manssouri, gouverneur de la province d’Ouarzazate.



- M. Mustapha El Maaza, gouverneur de la province de Taza.



- M. Samir Lyazidi, gouverneur de la province de Benslimane.



- M. Abdelhamid Chnouri, gouverneur de la province de Khouribga.



- M. Hassan Khalil, gouverneur de la province de Tiznit.



- M. Ismail Aboulhokouk, gouverneur de la préfecture d’Inzegane Ait Melloul.



- M. El Hassan Boukouta, gouverneur de la province de Sidi Bennour.



- M. Hicham Smahi, gouverneur de la province d'El Kelaa des Sraghna.



- M. Saleh Daha, gouverneur de la province de Taounate.



- M. El Hassan Sidki, gouverneur de la province de Sidi Ifni.



- M. Rachid Afirat, gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Casablanca-Anfa.



- M. Jamal Mokhtatar, gouverneur de la préfecture d'arrondissements de Moulay Rachid.



- M. Fouad Hajji, gouverneur de la province Zagora.



- M. Mehdi Chalabi, gouverneur de la province d’Ouezzane.



- M. Zine El Abidine El Azhar, gouverneur de la province d’El Hajeb.



- M. Yassine Jari, gouverneur de la préfecture de M’Diq Fnideq.



- M. Youssef Draiss, gouverneur de la préfecture de Skhirate-Temara.



- M. Adil El Maliki, gouverneur de la province d’Essaouira.



- M. Mohamed Hamim, gouverneur de la province de Tarfaya.



- M. Bouabid El Guerrab, gouverneur de la province de Chichaoua.



- M. Youssef Khayer, gouverneur de la province d’Assa Zag.



- M. Mohammed Alami Ouaddane, gouverneur de la province de Chefchaouen.



- M. Salah-Eddine Amal, gouverneur de la province de Tata.



- M. Omar Filal, gouverneur, chargé des Affaires générales à la préfecture de Casablanca.



Gouverneurs à l’administration centrale : - M. Younes El Kasmi, gouverneur attaché à l’administration Centrale du ministère de l’Intérieur.



- M. Mohamed Samir El-Khamlichi, gouverneur attaché à l’administration Centrale du ministère de l’Intérieur.



- M. Abdelmajid El Kamili, gouverneur attaché à l’administration Centrale du ministère de l’Intérieur.



- M. Laaroussi Baloua, gouverneur, directeur des Affaires générales au ministère de l’Intérieur.



- M. Abdallah Nassif, gouverneur attaché à l’administration Centrale du ministère de l’Intérieur.



- M. Jamal Chaarani, gouverneur attaché à l’administration Centrale du ministère de l’Intérieur.



Il s’agit également de M. Omar Lahlou, gouverneur, directeur général du FEC et de M. Toufiq Benali, gouverneur, directeur de l’Agence urbaine de Casablanca.



Au cours de cette audience, les gouverneurs nouvellement nommés ont prêté serment devant Sa Majesté le Roi.



Cette audience s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, M. Abdelouafi Laftit, du ministre délégué auprès du ministre de l’Intérieur, M. Noureddine Boutayeb, et du Chambellan de SM le Roi, Sidi Mohammed El Alaoui.