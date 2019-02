Le roi Mohammed VI préside un conseil des ministres: service militaire, nominations d'ambassadeurs au menu

Le roi Mohammed VI a présidé, jeudi au palais royal à Marrakech, un Conseil des ministres, indique un communiqué du Porte-parole du Palais royal, M. Abdelhak Lamrini.



En préambule, le roi Mohammed VI a demandé à M. Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du Transport, de la logistique et de l'eau, au sujet du remplissage des barrages comparativement à la même époque l'année dernière. Celui-ci a annoncé un taux de remplissage de 64% contre 39% en 2017 à pareille date.



Par la suite, le Conseil des ministres a adopté deux projets de décret relatifs au domaine militaire et concernent l'application des dispositions de la loi 44-18 relative au service militaire.



Les deux textes visent à définir les méthodes de recensement, de sélection et d'intégration des conscrits, ainsi que la procédure d'exemption.



Ces deux projets visent respectivement à fixer les modalités de recensement, de sélection et d’enrôlement des assujettis au service militaire et la procédure suivie pour l’exemption de ce service, ainsi que la procédure de déclaration spontanée permettant aux personnes de sexe féminin et aux Marocains résidant à l’étranger de remplir de leur propre initiative le formulaire de recensement, outre l’indemnité spéciale concernant les charges des conscrits dans la zone sud et le salaire et les indemnités décidés en faveur des agents de réserve qui seront recrutés à nouveau.



Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi relative au service militaire, le roi, Chef suprême et Chef d'Etat-Major général des Forces armées royales, a donné ses hautes instructions pour que le nombre des appelés au service militaire atteigne 10.000 durant l’année en cours, avant de porter ce chiffre à 15.000 durant l'année prochaine.



Conformément aux engagements régionaux et internationaux du Maroc et dans le but de consolider les relations de coopération qui lient le Royaume à un nombre de pays frères et amis, le conseil des ministres a adopté huit conventions internationales accompagnées de projets de loi.



Parmi ces conventions, trois sont multilatérales portant respectivement sur la création à Rabat du siège de l'Observatoire africain des migrations, l'hébergement de l'Unité de coordination régionale (UCR) conformément à l'annexe I de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, outre la création de l'Office national du Royaume du Maroc relatif au Programme des Nations Unies pour les établissements humains.



S'agissant des cinq conventions bilatérales, elles visent à raffermir les relations bilatérales de notre pays avec la Grande Bretagne, concernant le système des écoles britanniques au Maroc, et la la République d'Inde, au sujet de l'assistance juridique en matière pénale, la coopération juridique et judiciaire en matière civile et commerciale, outre les services aériens.



Sur proposition du chef du gouvernement et initiative du ministre des Affaires étrangères, le roi Mohammed VI a désigné neuf nouveaux ambassadeurs;



-Ahmed Rahhou, ambassadeur du Maroc auprès de l'Union Européenne.



-Hassan Tariq, ambassadeur du Maroc en Tunisie.



-Mohamed Basri, ambassadeur du Maroc aux Pays Bas.



-Mostafa Benkhayyi, ambassadeur du MAroc au Bahrein.



-Mme Imane Ouaadil, ambassadeur du Maroc au Ghana.



-Youssef Slaoui, ambassadeur du MAroc au Burkina Faso.



- Abdelfattah Lebbar, ambassadeur au Mexique.

- Abderrahim Athmoun, ambassadeur en Pologne.

- Mohamed Achkalou, ambassadeur en Finlande.



Sur proposition du chef du gouvernement, à l'initiative du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce, de l'industrie de l'investissement et de l'économie numérique, le Roi a nommé :



- Dounia Taârji, présidente de l'instance de direction collective du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.

- Abid Omran, DG du fonds Ithmar Capital.

- Mohamed Idrissi Meliani, DG de l'Agence de développement numérique.



Conformément aux dispositions de l'article 49 de la Constitution, et sur proposition du chef du gouvernement, et à l'initiative du ministre de l'Intérieur, le roi a également nommé nombre de walis et gouverneurs à l'administration territoriale et centrale.