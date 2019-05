Le roi Mohammed VI préside ce vendredi la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan

Le roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine (commandeur des croyants), présidera ce vendredi au palais royal à Rabat la première causerie religieuse du mois sacré de Ramadan.



Cette causerie sera animée par le ministre des Habous et des Affaires islamiques, M. Ahmed Toufiq, sous le thème "Investir les valeurs de la religion dans le modèle de développement" en s’inspirant du verset coranique: "Vous êtes la meilleure communauté qu’on ait fait surgir pour les hommes vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez à Dieu" (Sourat Al Imrane).



La causerie sera retransmise en direct sur les ondes de la radio et par la télévision à partir de 17h00 vendredi 04 Ramadan béni 1440 de l'Hégire.