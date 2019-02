Le roi Mohammed VI préside à Marrakech un conseil des ministres

Le roi Mohammed VI a présidé, jeudi au palais royal à Marrakech, un Conseil des ministres, indique un communiqué du Porte-parole du Palais royal, M. Abdelhak Lamrini.



En préambule, le roi Mohammed VI a demandé à M. Abdelkader Amara, ministre de l'Equipement, du Transport, de la logistique et de l'eau, au sujet du remplissage des barrages comparativement à la même époque l'année dernière. Celui-ci a annoncé un taux de remplissage de 64% contre 39% en 2017 à pareille date.



Le conseil des ministres a ensuite adopté deux projets de décret relatifs à l'application de la Loi 44-18 sur le service militaire.



Les deux textes visent à définir les méthodes de recensement, de sélection et d'intégration des conscrits, ainsi que la procédure d'exemption.



Sur proposition du chef du gouvernement et initiative du ministre des Affaires étrangères, le roi Mohammed VI a désigné neuf nouveaux ambassadeurs;



-Ahmed Rahhou, ambassadeur du Maroc auprès de l'Union Européenne.



-Hassan Tariq, ambassadeur du Maroc en Tunisie.



-Mohamed Basri, ambassadeur du Maroc aux Pays Bas.



-Mostafa Benkhayyi, ambassadeur du MAroc au Bahrein.



-Mme Imane Ouaadil, ambassadeur du Maroc au Ghana.



-Youssef Slaoui, ambassadeur du MAroc au Burkina Faso.



- Abdelfattah Lebbar, ambassadeur au Mexique.

- Abderrahim Athmoun, ambassadeur en Pologne.

- Mohamed Achkalou, ambassadeur en Finlande.



Sur proposition du chef du gouvernement, à l'initiative du ministre de l'économie et des finances et du ministre du commerce, de l'industrie de l'investissement et de l'économie numérique, le Roi a nommé :



- Dounia Taârji, présidente de l'instance de direction collective du Fonds Hassan II pour le développement économique et social.

- Abid Omran, DG du fonds Ithmar Capital.

- Mohamed Idrissi Meliani, DG de l'Agence de développement numérique.