Le roi Mohammed VI nomme Amina Bouayach présidente du Conseil national des droits de l'Homme

Lors de cette audience, le Roi a réaffirmé la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’accorder à la protection des droits et des libertés des citoyennes et citoyens et leur promotion sur le plan de la culture et de la pratique, dans le respect des référentiels nationaux et universels dans ce domaine et les dispositions de la Constitution du Royaume, en tant que charte globale des droits de l’homme dans ses dimensions politique, économique, sociale, culturelle et environnementale.



Après avoir rappelé la contribution positive du Conseil dans la promotion des droits de l’homme dans notre pays, le Roi a donné Ses Hautes Orientations à la présidente du Conseil pour poursuivre les efforts du renforcement et de la valorisation des acquis réalisés par le Maroc dans ce domaine, qui jouissent de la considération des institutions et instances internationales et régionales spécialisées, ce qui amplifie la responsabilité de ce Conseil eu égard aux larges attributions dont il bénéficie.



Titulaire d'un master en économie politique, Mme Bouayach est actuellement ambassadeur du Royaume du Maroc en Suède. Elle a également occupé le poste de Secrétaire générale et vice-présidente de la Fédération internationale des droits de l'Homme (FIDH).



Elle a été aussi membre fondateur de la Fondation euro-méditerranéenne de lutte contre les disparitions forcées, membre du forum régional de la région MENA pour la ratification du Protocole relatif à la convention contre la torture depuis avril 2012, et membre de la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des détenus.



Mme Bouayach est devenue en 2006 la première femme présidente de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH). Elle a été également membre de la Commission consultative de révision de la Constitution et coordinatrice des ONGs africaines lors du sommet de l'Union Africaine tenu à Addis Abeba en 2014.



Elle a été, entre autres, membre du groupe du forum euro-méditerranéen des droits de l'Homme "Freedom of association" (2009-2011), membre du secrétariat général de l'Organisation Communauté des Démocraties (Chili 2013) et membre de la commission consultative de la "conférence de Copenhague sur le dialogue des civilisations et la protection de la liberté d'expression".