Le roi Mohammed VI félicite le duc et duchesse de Sussex pour la naissance de leur premier enfant

Le roi Mohammed VI a adressé des messages de félicitations à la Reine Elizabeth II du Royaume Uni, au prince Charles, et au duc et la duchesse de Sussex, pour la naissance de leur premier enfant.



Dans ces messages, le souverain dit partager avec famille royale ses joies et son bonheur en cet heureux événement, lui exprimant ses meilleurs vœux de bonheur et de davantage de santé et au nouveau-né une vie épanouie, comblée d’amour et de bonheur.