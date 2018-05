Le roi Mohammed VI félicite M. Benchamach suite à son élection secrétaire général du PAM

Le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations à M. Abdelhakim Benchamach, suite à son élection secrétaire général du parti Authenticité et Modernité (PAM).



Dans ce message, le Roi félicite M. Benchamach pour la confiance placée en lui par le parti et qui illustre l'estime dont il jouit auprès des membres de cette formation politique, eu égard à son parcours de militantisme au sein du parti et son engagement pour la défense de ses fondamentaux.



Le Souverain demande à M. Benchamach de transmettre à tous les membres du parti, parmi eux son prédécesseur M. Ilyas Omari, l'expression de Sa Haute considération.



Par la même occasion, le Roi fait part à M. Benchamach de ses vœux les plus sincères de plein succès dans sa nouvelle mission partisane, Se disant convaincu que grâce à son attachement indéfectible aux valeurs et aux constantes de la Nation, à son expérience et à ses compétences, le nouveau secrétaire général du PAM œuvrera à renforcer la place de son parti sur la scène politique nationale en vue de contribuer, aux côtés des formations partisanes sérieuses, à la consolidation de l'exercice politique responsable et crédible dans la noble mission de servir l'intérêt général.