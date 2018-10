Le roi Mohammed VI félicite Louise Mushikiwabo suite à sa désignation secrétaire générale de l'OIF

Dans ce message, le Roi exprime Ses sincères félicitations à Mme Mushikiwabo, en lui souhaitant plein succès dans l'accomplissement de cette importante fonction.



"Votre nomination à ce poste témoigne de la grande estime dont vous jouissez auprès des Etats membres de l'organisation, qui rendent ainsi hommage à votre compétence et à votre riche expérience", a souligné le Souverain.



A cette occasion, le Roi s'est dit convaincu que la nouvelle secrétaire générale de l'OIF ne ménagera aucun effort pour "renforcer le rayonnement de la Francophonie et consolider son engagement dans la promotion de toutes les cultures et toutes les langues de ses Etats membres".



Le Souverain a, dans ce message, assuré Mme Mushikiwabo du soutien du Royaume du Maroc et de son engagement à œuvrer avec les autres pays membres de cette organisation à la réalisation de ses nobles objectifs, de manière à faire de l'espace francophone "une zone de paix, de solidarité et de progrès".