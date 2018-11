Le roi Mohammed VI et le président Macron inaugurent le TVG marocain "Al BORAQ" 

Outre le gain remarquable en temps de parcours, la Ligne à Grande Vitesse Tanger - Casablanca permet de rapprocher les villes et accélérer la mobilité entre les deux métropoles, accroître le nombre de passagers de 3 millions par an à plus de 6 millions dès la 3ème année d’exploitation, et renforcer la sécurité routière et la protection de l’environnement. Elle contribuera également à libérer la capacité pour le transport fret induit notamment par l’activité du port de Tanger-Med, à développer l’expertise et le savoir-faire national, à promouvoir le transfert de compétences et à initier le développement d’un écosystème ferroviaire local qui rayonnera au niveau régional voire continental. En effet, l'expérience acquise par le Maroc dans ce domaine pourrait ensuite être parfaitement partagée et redéployée à l’international, notamment en Afrique dans le cadre de la politique de coopération Sud-Sud adoptée par le Royaume.



Pendant la phase d’exécution des travaux, ce projet a permis la création de 30 millions de journées d’emplois directs et indirects, alors que dans la phase d’exploitation, le TGV Maroc va générer 1.500 emplois directs et 800 indirects. La réalisation de ce projet a mis à contribution un partenariat intelligent maroco-français, un transfert de savoir-faire adéquat, une ingénierie ingénieuse, une technicité pointue. Ce projet majeur a été conçu et conduit de la manière la plus optimale possible. Il s’est basé sur un modèle économique viable reposant sur un montage financier adéquat, une frugalité de l’investissement résultant de l’implication des entreprises locales, une tarification optimisée, ainsi que des coûts d’exploitation rationnalisés.



Ce partenariat a permis la création à Rabat de l’Institut de Formation Ferroviaire (IFF) au profit des cheminots du Maroc, de France et d’autres pays de la région, ainsi que la mise en place d'une société commune (joint-venture) entre l’ONCF et la Société nationale des chemins de fer Français (SNCF), pour la maintenance des Trains à Grande Vitesse, tout en permettant à l’ONCF une montée progressive en compétences dans ce domaine.



A Leur arrivée à la nouvelle gare de Rabat – Agdal, les deux Chefs d'Etat ont été accueillis par des personnalités civiles et militaires de la wilaya de Rabat-Salé-Kénitra. Le Directeur général de l'ONCF, M. Mohamed Rabie Khlie a, à cette occasion, remis au roi et M. Macron deux maquettes du LGV "Al BORAQ" et deux coffrets contenant, chacun, un livre intitulé "Le Maroc à grande vitesse" en trois langues (arabe, française et anglaise).



Au terme de cette cérémonie d'inauguration, le président français s’est envolé pour Paris. Il était accompagné des ministres des Affaires étrangères et de l'Intérieur, ainsi que des patrons des entreprises françaises ayant participé au projet: Alstom (fourniture des rames), le consortium Ansaldo-Ineo (signalisation et télécoms), Cegelec (sous-stations électriques) et le consortium Colas Rail-Egis Rail (voies et caténaires). La SNCF assure l'assistance à maîtrise d'ouvrage auprès de l'Office National des Chemins de Fer marocains (ONCF).