Le roi Mohammed VI et cheikh Mohamed Ben Zayed pour ouvrir les relations bilatérales sur des horizons plus larges

Les entretiens entre le roi Mohammed VI et SA Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyane, prince héritier d'Abou Dhabi, Commandant suprême adjoint des Forces armées de l’Etat des Emirats Arabes Unis, tenus lundi à Abou Dhabi, ont traduit, de « manière claire, la volonté des deux Etats de développer leurs relations bilatérales et de les ouvrir sur des horizons plus larges dans tous les domaines », affirme le centre des Emirtas pour les études et recherches stratégiques.



Ces entretiens ont illustré aussi le niveau de coordination et d'entente commune sur les différentes questions régionales, en particulier, en cette étape durant laquelle les pays arabes font face à différents défis qui requièrent d'oeuver pour mutualiser les efforts et les visions, a ajouté le centre dans un article sous le titre "Emirats et Maroc : coordination continue pour renforcer la paix et la stabilité de la région".



Lors de cette entrevue, qui s'inscrit dans le cadre de la visite de travail et de fraternité qu'effectue le roi aux Emirats et qui coïncide avec la commémoration du centenaire de la naissance de feu SA Cheikh Zayed Ben Soltane Al Nahyane, les deux parties ont mis l'accent sur la nécessité de réactiver l'action commune pour confronter les défis et dangers menaçant la paix dans la région et la stabilité de sa population, poursuit le centre, notant que cette rencontre a souligné également l'impératif de poursuivre la coordination et la concertation entre les deux pays sur les développements que connait la région dans le cadre de l'action arabe commune en vue de renforcer la paix et la stabilité des pays et populations de la région.



Pour le centre, les relations entre le Maroc et les Emirats sont un modèle à suivre en termes de coopération singulière et développée dans tous les domaines, fondée sur le respect mutuel, les intérêts communs et la ferme volonté des dirigeants des deux pays de développer ces relations dans tous les domaines au service des intérêts des deux peuples et pour consolider l'entente sur l'ensemble des questions régionales.



Il a souligné que les relations entre les deux pays qui ne cessent de se développer dans tous les domaines, politique, économique, scientifique, touristique, sécuritaire, culturel, judiciaire et militaire, se singularisent par la ferme volonté des dirigeants des deux pays de hisser la coopération bilatérale à un niveau élevé à même de consolider les intérêts des deux.



Et de poursuivre que la coordination permanente sur les questions régionales et internationales reflète la volonté commune de jouer un rôle agissant dans le renforcement de l'action arabe commune et la préservation de la paix et de la stabilité des pays arabes.