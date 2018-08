Le roi Mohammed VI en visite aux Emirats

La dernière visite du souverain aux Emirats remonte à novembre 2017. Il avait assisté mercredi 8 novembre à l'inauguration du Musée du Louvre Abu Dhabi aux côtés du président français Emmanuel Macron et du prince héritier et ministre de la défense d'Abu Dhabi, cheikh Mohammed ben Zayed al-Nahyane.



Le roi avait offert "des œuvres d’art historiques qui datent du 19e siècle, notamment un manuscrit du Saint Coran, un fusil (Mokahla), un sabre et une paire de vantaux de porte en bois de cèdre provenant de Fès".