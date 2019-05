Le roi Mohammed VI condamne les attaques contre des installations énergétiques saoudiennes

Le roi Mohammed VI a condamné les attaques terroristes ignobles ayant visé des installations énergétiques vitales saoudiennes.



"Suite aux attaques ignobles contre des installations énergétiques vitales saoudiennes, Je Vous exprime Ma condamnation la plus ferme de ces actes abjectes qui visent à porter atteinte à la sécurité, à la stabilité et à la quiétude de Votre pays", souligne le souverain dans un message adressé au roi Salmane Ibn Abdelaziz Al Saoud.



Tout en réitérant sa condamnation de ces actes terroristes, le souverain a réaffirmé la solidarité totale et le soutien constant du Royaume du Maroc à l'Arabie Saoudite sœur pour faire face à toutes les menaces et agressions visant ce pays, quelles que soient leurs formes et leur justification.