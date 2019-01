Le règlement politique de la crise en Libye, tributaire de la garantie des conditions sécuritaires convenables (Bourita)

S’exprimant lors d’un point de presse à l’issue d’entretiens avec son homologue égyptien, Sameh Choukri, M. Bourita a souligné que le côté sécuritaire est d’une importance capitale pour la réussite de toute issue politique de la crise libyenne, appelant dans ce sens à accorder davantage d’intérêt à cette question.



Et d’ajouter que l’accord de Skhirat prévoit une série de mesures sécuritaires qui n’ont pas été appliquées, notant qu’il est temps de les mettre en œuvre et ce en prélude au règlement politique.



Par ailleurs, M. Bourita a souligné que la situation actuelle dans la région arabe nécessite davantage de coordination entre le Maroc et l’Egypte lors des prochaines échéances sur le plans arabe et africain et ce au moment ou le Caire assure, cette année, la présidence de l’Union Africaine, faisant part de la disponibilité du Royaume à appuyer l’Egypte dans cette mission.



D’autre part, M. Bourita a indiqué que le Maroc appuie toutes les mesures prises par l’Egypte pour garantir sa sécurité, tout en se félicitant à cet égard des efforts entrepris par le Caire pour favoriser le climat de quiétude dans le pays, ainsi que des réformes économiques importantes lancées pour renforcer le rôle économique de l’Egypte sur les plans régional et international.



Le ministre a exprimé sa satisfaction du niveau des relations riches juridiquement et aux mécanismes très diversifiés entre les deux pays, notant qu’il a été convenu de mettre en œuvre ces mécanismes à travers des mesures pratiques dont la tenue de la commission du dialogue stratégique entre le Maroc et l’Egypte au cours de cette année, l’activation du conseil maroco-égyptien des affaires et la révision du cadre institutionnel et juridique de la coopération bilatérale.