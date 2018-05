Le règlement du conflit autour du Sahara marocain contribuera à une meilleure intégration régionale (MAE de la Dominique)

Le règlement du conflit autour du Sahara marocain contribuera à une meilleure intégration régionale, a affirmé, vendredi à Rabat, la ministre des Affaires étrangères du Commonwealth de la Dominique, Mme Francine Baron.



"Nous pensons que notre pays doit soutenir davantage la marocanité du Sahara", a souligné Mme Baron, lors d'un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, ajoutant que le règlement de ce conflit mènera à une meilleure intégration dans la région.



Le Commonwealth de la Dominique et les autres pays des Caraïbes entretiennent de fortes relations avec le Maroc et le considèrent comme un ami et un solide partenaire, a-t-elle dit, souhaitant voir ces liens de coopération fructueuse se renforcer davantage.



Mme Baron a, en outre, indiqué que les entretiens qu'elle a eus avec M. Bourita ont été l'occasion de passer en revue les questions d'intérêt commun qui suscitent un engagement politique des deux côtés.



"Le Maroc a été parmi les premiers pays à nous avoir apporté une aide et assistance humanitaire après le passage du dévastateur ouragan Maria, qui a causé d'énormes dégâts", a, par ailleurs, fait savoir Mme Baron, exprimant sa gratitude au Royaume.



Pour sa part, M. Bourita a indiqué que cette rencontre a été consacrée à l'examen de l'évolution des relations bilatérales, qui se sont raffermies considérablement depuis le retrait, en 2010, de la reconnaissance du Commonwealth de la Dominique de la pseudo "rasd".



L'ouverture de l'ambassade du Maroc à Sainte-Lucie témoigne du renforcement des relations avec ce pays en particulier et la région des Caraïbes en général, a-t-il souligné, notant que ces liens peuvent être renforcés davantage.



"Sur les 14 pays membres de la CARICOM (communauté des Caraïbes), un seul pays ne reconnaissait pas la pseudo "rasd" en 2010. Aujourd'hui et grâce aux efforts visant à renforcer les relations avec les pays de cette région, 11 pays ont retiré leur reconnaissance de cette entité fantoche", a relevé M. Bourita, saluant au passage "le rôle majeur joué par le Commonwealth de la Dominique dans la promotion de la cause juste du Maroc".



Cette rencontre a également été l'occasion d'identifier de nouveaux domaines de partenariat pour les années à venir, notamment au niveau des secteurs agricole, touristique, des services et en matière de concertation diplomatique, a fait savoir M. Bourita, rappelant la signature, en 2013, avec le Commonwealth de la Dominique d'une feuille de route de partenariat bilatéral qui porte sur plusieurs domaines.



Le Maroc a été parmi les premiers pays à offrir une aide et un soutien humanitaires au Commonwealth de la Dominique après le passage de l'ouragan Maria afin qu'il puisse faire face à ce désastre et reconstruire une partie de ce qui a été détruit, a rappelé le ministre, mettant en avant la solidarité agissante sur laquelle se basent les relations entre les deux pays.