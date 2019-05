Le ramadan commence lundi 6 mai en France

Le mois sacré du Ramadan débutera lundi pour les Musulmans de France, a annoncé samedi l'Union des Mosquées de France (UMF).



« A l’occasion du début de mois de Ramadan 1440H-2019, correspondant au lundi 6 mai 2019, l’Union des Mosquées de France (UMF), présente ses meilleurs vœux aux musulmans de France et leur souhaite de vivre durant ce mois béni de grands moments de quiétude, de solidarité et de partage», a indiqué l’UMF dans un communiqué.



« L’Union des mosquées de France (UMF) appelle les musulmans de France à faire vivre l’esprit de ce mois de spiritualité, empli de solidarité et de générosité, en apportant leur soutien à toutes celles et ceux qui œuvrent contre la pauvreté dans le Monde », et à « saisir l’occasion de ce mois béni pour élever des prières pour (…) la paix et la concorde entre les peuples et les nations ».



Le Conseil français du culte musulman (CFCM) et l'Union des organisations islamiques de France (UOIF) ont annoncé, eux aussi, que le Ramadan débutera lundi 6 mai en France.