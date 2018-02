Le raid solidaire, Sahraouiya, fait don de 200.000 DH au profit du pavillon pédiatrique de l'hôpital de Dakhla

Du 10 à 12 heures de ce vendredi, les participantes à la 4ème édition du raid solidaire, la Sahraouiya, ont chauffé leurs téléphones pour une opération humanitaire éclair destinée à équiper le pavillon pédiatrique de l'hôpital de Dakhla en lits pour nouveaux-nés et enfants, ainsi que d'une salle de jeux.



Cet acte de solidarité est le fruit même de l'esprit du raid, La Sahraouiya, qui apporte son soutien à des actions oeuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme, ainsi qu'à des associations qui soutiennent les femmes atteintes du cancer, les mères célibataires, la protection de l’enfance et les femmes en situation de précarité.



Son organisatrice et présidente de l'association "Lagon Dakhla", Mme Laila Ouachi, a vivement salué cet "élan de générosité spontané". "En deux heures, nos participantes ont collecté 200.00 DH grâce à des dons en provenance de leurs sponsors ou des gens de la région. Certaines ont même fait des dons personnels", a-t-elle déclaré à Atlasinfo, à l'issue de cette collecte.



Pour Mme Ouachi, "la dimension sociale est au cœur de l’ADN de Sahraouiya, une course qui revendique haut et fort son engagement et qui contribue à la diffusion de cet esprit solidaire."



Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, La "Sahraouiya", challenge à la fois sportif et solidaire, permet à toute femme engagée dans l’action sociale de vivre une expérience inédite alliant sport, émotion et découverte, tout en défendant une cause sociale.



Depuis sa première édition, la Sahraouiya bénéficie du soutien de Mme Aicha Ech-Chenna, sa Marraine de cœur, qui œuvre depuis plus de 30 ans à aider des mères célibataires à travers son association "Solidarité féminine". Ce raid féminin a été rejoint cette année par une autre Marraine, la Française Stéphanie Fugain, présidente de l’association "Laurette Fugain".



35 équipes, venues d’Afrique, d'Europe et du Canada ont pris part à ce raid solidaire, qui se termine ce vendredi soir à Dakhla, capitale mondiale des sports nautiques.