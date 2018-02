Le raid Sahraouiya, un bel exemple d’engagement en faveur du développement durable

Le raid Sahraouiya qui se déroule à la baie de Dakhla dans un milieu naturel à haute valeur écologique a fait du développement durable, sa devise et son objectif principal.



Il s'agit du premier raid nature et solidaire féminin dans les provinces du Sud à vocation écologique. Outre la promotion de la destination Dakhla en tant que hub des sports écologiques, cet événement participe à l’épanouissement de la femme en général et celle des provinces du Sud en particulier, à travers des activités sportives et solidaires.



L’événement Sahraouiya s’inscrit dans une démarche éco responsable, visant la préservation du lagon de Dakhla en tant que site à haute valeur écologique et la programmation des sports nature dans ce raid, a souligné dans une déclaration à la MAP, Ayoub Ziyadi, chargé du programme au niveau de l’association Lagon du Dakhla, organisatrice de Sahraouiya.



Grâce à son engagement en faveur du développement durable, Sahraouiya a été soutenu par la COP22 en 2016, puis primé en février 2017 par "Les Trophées Maroc du Tourisme Durable", dans la catégorie "Événement durable", a-t-il rappelé.



Ce rendez-vous sportif contribue largement au développement local à travers le recours à des prestataires locaux et l’intégration socio-économique de la population locale, en encourageant le tourisme écologique et durable et les produits d’artisanat de la région, a-t-il indiqué.



Le raid Sahraouiya s’est également lancé d’un nouveau projet celui d’appui aux activités génératrices de revenus tout en veillant à l’intégration de la femme, a-t-il ajouté.



Plusieurs actions ont été initiées dans le cadre de ce rendez-vous sportif 100 pc féminin, notamment la plantation des arbres et l’organisation des opérations de nettoyage collectif et de ramassage de détritus sur l’île du Dragon.



S'inscrivant durablement dans les valeurs de solidarité, de partage et de soutien, le raid sahraouiya apporte son soutien à des actions et à des personnalités oeuvrant pour la solidarité et la promotion de la femme. De nombreuses associations sont soutenues dans leur action de soutien aux femmes atteintes du cancer, l’assistance aux mères célibataires, la protection de l’enfance et les femmes en situation de précarité.



Placée sous le haut patronage du roi Mohammed VI, Sahraouiya, challenge à la fois sportif et solidaire, permet à toute femme engagée dans l'action sociale de vivre une expérience inédite alliant sport, émotion et découverte dans un site exceptionnel, tout en adhérant à une cause sociale.