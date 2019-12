Le projet de gazoduc EastMed signé entre la Grèce, Israël et Chypre le 2 janvier

La Grèce a annoncé dimanche que l'accord sur le gazoduc EastMed serait signé avec Chypre et Israël le 2 janvier, sur fond de tension entre Athènes et Ankara à propos de l'exploitation des hydrocarbures en Méditerranée orientale.



L'accord sera signé à Athènes avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et le président chypriote, Nicos Anastasiades, précise le bureau du Premier ministre grec dans un communiqué.



Ce gazoduc de 2.000 km sera capable d'acheminer entre 9 et 11 milliards de m3 de gaz par an depuis les réserves offshores du bassin levantin, au large de Chypre et d'Israël, vers la Grèce, ainsi que vers l'Italie et d'autres pays du sud-est de l'Europe grâce aux gazoducs Poseïdon et IGB.



Ce projet devrait faire des trois pays un maillon important de la chaîne d'approvisionnement énergétique de l'Europe et bloquer les tentatives de la Turquie pour étendre son contrôle sur la Méditerranée orientale.



"Il est très important que les pays de cette zone montrent leurs muscles face aux provocations de la Turquie", a commenté dimanche le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas.



L'annonce de la signature de cet accord survient sur fond de tension après la signature d'un accord maritime entre la Turquie et le gouvernement libyen d'union (GNA), reconnu par l'ONU.



Cet accord maritime conclu fin novembre a été vivement condamné par plusieurs pays, dont la Grèce et Chypre, car il permet à Ankara de revendiquer des droits sur de vastes zones en Méditerranée orientale riches en hydrocarbures.



La Grèce a appelé le 10 décembre les Nations unies à condamner cet accord qu'elle a qualifié de "perturbateur" pour la paix et la stabilité dans la région.



Un accord militaire controversé a par ailleurs été conclu entre Ankara et le GNA, ouvrant la voie à une implication militaire turque accrue en Libye.