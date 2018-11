Le projet LGV favorisera l'implantation d'une filière ferroviaire au Maroc (PDG d'Alstom)

Dans une déclaration à la presse en marge de l'inauguration par le Roi Mohammed VI et le président français, Emmanuel Macron, de la nouvelle LGV baptisée "Al Boraq", M. Rhalmi a précisé que ce projet favorisera "de plus en plus la présence d'experts et puis une filière ferroviaire implantée au Maroc".



Les retombées de ce projet sur l'économie marocaine "sont purement locales avec des expertises, des fournisseurs qui seront implantés de façon durable au Maroc et des accords vis-à-vis des autorités, des universités et des écoles", a-t-il souligné.



Il a de même assuré que ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'un Protocole d'accord signé entre la France et le Maroc en 2007, "est très important pour Alstom, bien évidemment, puisque cela fait quelques années qu'on y travaille".