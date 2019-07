Le progrès remarquable que connaît la région de Dakhla-Oued Eddahab consolide sa position stratégique en tant que portail du Maroc sur l'Afrique (El Otmani

Dans la foulée, il a loué la pleine adhésion des différentes composantes territoriales de la région au processus des grandes réformes structurelles, notamment la régionalisation avancée, surtout que la région a été la première à adopter son plan de développement, mettant en avant la détermination à renforcer la coopération avec la région et les collectivités en vue de faciliter la réalisation des différentes composantes de ce plan et ce, dans un cadre contractuel, rationnel et efficace.



Et d'ajouter que les gouvernements, qui se sont succédé, ont veille à la mise en application de la Vison Royale ainsi que des projets programmés dans le cadre de leurs engagements, soulignant que les provinces du sud ont connu la réalisation de plus de 200 projets dans le cadre de ces engagements.



M. El Otmani a souligné que le volume des investissements programmés par les départements gouvernementaux au cours de l'année 2019 a atteint 780 millions de DH, appelant tous les membres du gouvernement à accélérer le rythme de réalisation des projets et programmes, tout en procédant à l'examen, selon une approche participative, des moyens à mettre en oeuvre en vue de transcender toutes les difficultés pouvant entraver la réalisation de ces projets.



Il a, en outre, plaidé en faveur de l'engagement d'une réflexion sur un cadre d'animation culturelle en vue de célébrer la mémoire des symboles historiques de la région parmi ceux et celles qui ont consenti d'énormes efforts au service de la patrie et de la consolidation des liens historique du Royaume avec son environnement régional.



Dans ce sens, M. El Otmani a rappelé que la région de Dakhla-Oued Eddahab, qui se distingue par ses affluents historiques et culturels, a été et continue d'être un terreau pour les patriotes sincères, les grands érudits et intellectuels qui ne ménagent aucun effort pour servir leur patrie, mettant en avant l'histoire rayonnante de Dakhla dans le domaine de la résistance et de la lutte contre la colonisation espagnole.



Sur un autre registre, M. El Otmani a relevé que cette visite dans la région, qui intervient à quelques jours de la célébration du 40è anniversaire de la récupération de Oued Eddahab, s'inscrit dans le cadre d'une série de visites régionales des différentes parties du territoire national qui visent à appuyer et à contribuer à la mise en application de la régionalisation avancée en tant qu’option stratégique du Royaume.



Cette visite intervient aussi dans le sillage d'une nouvelle initiative qualitative du gouvernement et ce, en concrétisation de son slogan ''L'écoute et la réalisation'', ajoutant qu’elle consacre le principe de proximité, l'appui à la régionalisation avancée et la mise en application de l'approche participative interactive, a-t-il dit.



Ce déplacement, a-t-il poursuivi, se veut également l'illustration de cette démarche de travail anticipative pour trouver des solutions à toutes les difficultés rencontrées, et examiner les moyens appropriés à mettre en oeuvre en vue de relever les défis et contribuer à l'effort de développement à l'échelle régionale comme sur le plan national.



M. El Otmani n'a pas manqué d’affirmer que ces visites visent à garantir la convergence des interventions des départements gouvernementaux et des institutions, et à assurer la continuité de leur action via la communication directe et les visites de proximité, afin d'être à l’écoute des attentes et des soucis des citoyens, de faire valoir le principe du diagnostic et de présenter des solutions efficientes.



Par la même occasion, le Chef du gouvernement a passé en revue les derniers développements de la question de l'intégrité territoriale du Royaume, notant que grâce aux Hautes Orientations Royales clairvoyantes, la diplomatie marocaine a réalisé, au cours de l'année écoulée, des acquis d'une importance cruciale, notamment à travers la poursuite du processus de retrait par plusieurs pays de leur reconnaissance de l'entité fantoche du polisario. Il a, dans ce sens, rappelé la poursuite de l'élargissement des cercles d'appui international à l'initiative marocaine d'autonomie des provinces du Sud, à travers l'adoption par les parlements du Paraguay, du Chili, du Brésil et de la Colombie de décisions appuyant l'initiative marocaine.



M. El Otmani a, en outre, soutenu que l'intégration des provinces du Sud du Royaume dans l'Accord agricole ainsi que dans l'Accord de pêche maritime conclus entre le Maroc et l'Union Européenne, et la programmation dans le budget américain de subventions destinées au Sahara marocain dans la catégorie des crédits alloués au Maroc, constituent une preuve tangible de la justesse et du sérieux de la proposition marocaine et un appui considérable à la position du Royaume.



Pour conclure, le Chef du gouvernement a salué le rôle joué par tous les fils de la région de Dakhla-Oued Eddahab (parlementaires, élus, responsables et acteurs de la société civile) ainsi que des autres provinces du sud du Royaume dans la défense de la cause nationale ainsi que la marocanité du Sahara, sous la conduite éclairée du Roi Mohammed VI.



Cette rencontre régionale a été marquée par la présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province de Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président du Conseil Régional, Yanja El Khattat, des présidents des conseils élus, des représentants des autorités locales, des chefs des services extérieurs, des présidents des chambres professionnelles, des acteurs de la société civile et des représentants du secteur privé.