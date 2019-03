Le programme du voyage du Pape François au Maroc

Le pape partira le samedi 30 mars à 10h45 de l’aéroport de Rome Fiumicino et arrivera à 14h à l’aéroport international de Rabat Salé. Après l’accueil à sa descente d’avion, il se rendra immédiatement au Palais royal pour la visite au roi Mohammed VI. Il s’adressera ensuite à la fois au peuple marocain, aux autorités, à la société civile et au corps diplomatique depuis l’esplanade de la mosquée Hassan.



Il se rendra ensuite au mausolée du roi Mohammed V, puis à l’institut Mohammed VI de formation des imams, où il prononcera un salut, avant de conclure sa journée par une visite au siège de la Caritas diocésaine pour une rencontre avec les migrants, où il prendra également la parole.



Le dimanche 31 mars, il se rendra au centre rural des services sociaux de Témara, ville située au sud de l’agglomération de Rabat. Après cette visite privée, il reviendra dans la capitale marocaine pour la rencontre à la cathédrale avec les prêtres et consacrés, ainsi que le Conseil œcuménique des Églises. Il y prononcera un discours ainsi que la prière de l’angélus. Puis il déjeunera avec des membres de son entourage et les évêques du Maroc.



L’après-midi, il célébrera une messe au complexe sportif Prince Moulay Abdellah, avant de repartir vers Rome par un vol dont le départ est prévu à 17h15. Il atterrira à 21h30 à l’aéroport de Rome Ciampino.