Le prince héritier Moulay El Hassan représente le roi Mohammed VI à l'inauguration de Tanger Med 2

La construction du port, qui a démarré en mai 2010, a été prévue en deux phases. La première a été lancée en 2010 et achevée en 2016. Elle inclut les infrastructures de base (dont la digue principale) et les premiers 1.200 mètres linéaires de quais. La deuxième phase, elle, intègre principalement les nouveaux quais (sur 1.600 mètres linéaires) ainsi que la digue secondaire.



Aujourd’hui, en extension du port Tanger Med I, opérationnel depuis 2007, cette plateforme d’une capacité nominale totale de 5,2 millions d’EVP portera la capacité totale des terminaux à conteneurs du complexe Tanger Med à 8,2 millions d’EVP, qui devient l’un des plus importants hubs de transbordement en Afrique et en Méditerranée.



Dans le détail, Tanger Med II, qui constitue la troisième phase de développement du complexe portuaire Tanger Med et ce, aux côtés des ports Tanger Med I et du port passagers et rouliers, s’étale sur 2,8 km linéaires de quais. Il sera doté d’ouvrages de protection sur près de 4,8 km, d’un bassin d’une superfi cie de 200 hectares et de 160 hectares de terre-pleins entièrement gagnés sur la mer. Ce nouveau port comprend aussi deux nouveaux terminaux à conteneurs.



Tanger Med constitue, en effet, un hub de distribution logistique où différentes opérations sont réalisées, à savoir la logistique à valeur ajoutée, le groupage, l’étiquetage, l’emballage, permettant ainsi à des multinationales et à de grands logisticiens (3PL) d’optimiser leurs opérations logistiques et d’adresser des marchés mondiaux.