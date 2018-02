Le prince héritier Moulay El Hassan préside à Casablanca l'ouverture du 24ème Salon International de l’Edition et du Livre

Le prince héritier Moulay El Hassan a présidé, jeudi à la Foire Internationale de Casablanca, l’ouverture de la 24ème édition du Salon International de l’Edition et du Livre (SIEL), organisée sous le haut patronage du roi Mohammed VI du 8 au 18 février.



L’ouverture par le prince héritier de ce salon illustre la ferme volonté du roi Mohammed de promouvoir les différentes manifestations culturelles, avec pour principal objectif l’édification d’une société du savoir, ouverte, prospère et civilisée.



Le prince a visité plusieurs stands du Salon, dont celui de la République Arabe d'Égypte, invitée d’honneur de cette 24ème édition du SIEL, qui célèbre les liens historiques et culturels qui unissent le Maroc à ce pays frère dont la civilisation est profondément ancrée dans l’Histoire.



Moulay El Hassan s'est également rendu sur les stands, du ministère d'Etat chargé des Droits de l'Homme, du Conseil national des droits de l'Homme (CNDH), du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME), du ministère de la Culture de la Palestine et du Conseil national de la Culture, des Arts et des Lettres du Koweït.



Il a aussi visité les stands du ministère de la Culture et de la Communication, de l'Autorité du livre de Sharjah (Emirats Arabes Unis), des éditeurs algériens, de l’Institut français-Maroc, de l’Institut Cervantès, de Dar America, de l'Amérique Latine, de la Société Chérifienne de Distribution et de Presse (SOCHEPRESS), des maisons d’édition "Dar Attakafa", "Dar Errachad El Haditha", "Groupe La Librairie des écoles" et "La Croisée des Chemins".





Organisée par le ministère de la Culture et de la Communication en collaboration avec l’Agence Marocaine pour le Développement des Investissements et des Exportations - Office des Foires, la 24ème édition du SIEL connait la participation de 709 exposants, répartis entre 305 exposants directs et 404 indirects, venus du Maroc et du pays arabes, africains, européens et américains.



Un fonds documentaire riche et varié y est présenté et couvrant l’ensemble des champs de la connaissance avec plus de 125.000 titres.



Le programme culturel de cette édition sera marqué par la contribution d’un bon nombre de chercheurs et écrivains marocains et étrangers, avec une moyenne de 14 activités par jour, et la participation de 350 intervenants, à travers plusieurs colloques et conférences thématiques, soirées poétiques, rencontres directes, présentations de nouvelles publications. Un hommage sera également rendu à des créateurs et chercheurs distingués.



Le programme sera également ponctué de moments forts : l’organisation de la "Soirée Argana" et la cérémonie de remise du Prix "Ibn Battouta" pour la littérature du voyage et celle du Prix national de la lecture.



Les enfants ne sont pas en reste, un espace leur est dédié avec une programmation riche, variée et équilibrée, destinée principalement à promouvoir la lecture auprès des jeunes générations.