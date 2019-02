Le prince Harry et la duchesse Meghan Markle attendus au Maroc fin février

Le prince britannique Harry et son épouse Meghan Markle sont attendus, samedi 23 février courant, pour une visite de trois jours au Maroc. Un voyage officiel programmé en dépit de l'arrivée prochaine du bébé royal.



Décidée "à la demande de la Reine d'Angleterre", la visite du couple princier a été annoncée par le Kensington Palace.



Dans un tweet publié ce vendredi, le palais britannique promet de livrer ultérieurement les détails relatifs à ce déplacement, qui, notons le, est le premier du genre du duc et de la duchesse de Sussex dans le royaume chérifien et au Maghreb.