Le prince Harry et Meghan au Maroc: visite centrée sur l'éducation des jeunes femmes

Le Prince Harry et son épouse Meghan ont visité dimanche un pensionnat marocain destiné à permettre aux adolescentes des régions isolées de faire des études au pied des montagnes enneigées de l'Atlas.



Cette visite officielle au Maroc, organisée à la demande de la reine Elisabeth II, sera le dernier déplacement à l'étranger du couple princier avant la naissance au printemps de leur premier enfant.



Un dispositif médical a été prévu pour accompagner l'ex-actrice américaine de 37 ans et près d'une centaine de journalistes ont été accrédités pour l'occasion.



Le couple est arrivé dimanche matin dans la bourgade d'Asni, située au sud de Marrakech, où ils ont été accueillis par de jeunes élèves.



Le pensionnat géré par l'association "Education for All" accueille des adolescentes de 12 à 18 ans en leur offrant hébergement, nourriture et soutien scolaire.



Quelque 83% des femmes des régions rurales du Maroc sont analphabètes, selon "Education for All", qui a accompagné 185 adolescentes en 2017. Le fondateur du projet, Michael McHugo, a été décoré dimanche par le couple princier.



Souhaitant centrer sa visite sur l'éducation des jeunes et la condition des femmes, le couple a aussi visité le lycée d'Asni avant de rejoindre Rabat en avion.



Lundi, le duc et la duchesse de Sussex découvriront les thérapies équestres proposées à de jeunes handicapés dans un centre de la capitale. Ils assisteront aussi à une démonstration de cuisine marocaine traditionnelle avant de rencontrer de jeunes entrepreneurs sociaux.



Le prince et son épouse pourront voir "l'impact des programmes communautaires sur la transformation du pays et sur l'évolution des attitudes vis-à-vis des femmes", a assuré l'ambassadeur britannique Thomas Reilly à la presse avant l'arrivée du couple.



Avec la perspective du Brexit, cette visite représente aussi une opportunité pour Londres, qui souhaite faire du Maroc un "nouveau partenaire commercial" et tirer partie des possibilités offertes par les accords existants entre Rabat et l'Union européenne.



La Grande-Bretagne importe de nombreux produits du Maroc, même si elle reste loin derrière l'Espagne, la France ou même l'Allemagne en ce qui concerne les investissements et les échanges économiques avec le Maroc.