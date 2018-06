Le président vénézuélien nomme Delcy Rodriguez à la vice-présidence

Mme Rodriguez, 49 ans, remplace Tareck El Aissami, qui prendra la tête du nouveau ministère de l'Industrie et de la Production nationale.



Delcy Rodriguez est une proche de Nicolas Maduro qui l'a appelée notamment à "défendre le Venezuela sur le plan international" contre les sanctions financières imposées par Washington contre son pays et le groupe pétrolier PDVSA.



Sur un autre registre, l'opposant vénézuélien Villca Fernandez, emprisonné deux ans pour un tweet, est parti jeudi pour le Pérou quelques heures après sa sortie de prison dans le cadre de la libération de prisonniers politiques promise par Nicolas Maduro après sa réélection contestée le 20 mai dernier.



"Je me dirige vers l'exil", a déclaré M. Fernandez dans un enregistrement audio diffusé par les médias et envoyé depuis l'avion à bord duquel il a embarqué jeudi soir.



Cet ancien dirigeant étudiant, âgé de 34 ans, dont le père est d'origine péruvienne, a remercié le gouvernement péruvien et son corps diplomatique "pour tous les efforts déployés" afin d'obtenir sa libération.



M. Fernandez a été arrêté en janvier 2016 pour "incitation à la haine et diffusion de fausses informations" après avoir envoyé un tweet, adressé au numéro deux du pouvoir vénézuélien Diosdado Cabello, lui disant que ses jours au pouvoir étaient comptés.



Selon l'ONG Foro Penal, le Venezuela compte encore 280 "prisonniers politiques".



L'isolement international du pouvoir vénézuélien s'est renforcé depuis la réélection de M. Maduro lors d'un scrutin boycotté par la coalition de l'opposition, la Table de l'unité démocratique (MUD), qui considérait l'élection comme truquée.