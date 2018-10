Le président tunisien participera à la conférence "Compact with Africa" prévue à Berlin

La conférence de Berlin, qui se tiendra le 30 octobre, a pour objectif de promouvoir les investissements privés et les infrastructures, en vue de développer le continent et créer de l'emploi aux jeunes africains, en étant complémentaire à d’autres initiatives et programmes (Agenda 2063 de l’Union Africaine, Agenda 2030 de l'ONU.



Le chef de l'Etat tunisien aura, en marge de cette conférence qui sera l’occasion d’examiner les opportunités de croissance en Afrique, des entretiens avec notamment la chancelière allemande ainsi que de nombreux chefs d'Etat, précise-t-on de même source.



Pour rappel, un Pacte du "G20 avec l'Afrique" (CwA) a été lancé, en 2017, dans le cadre de la conférence "Compact with Africa", organisée à l'initiative de Merkel, sous la présidence allemande du G20, avec pour finalité accroître l’attractivité de l’investissement privé, grâce à une amélioration substantielle des cadres macroéconomique, commercial et financier.



Il rassemble des pays africains, des organisations internationales, dont notamment la Banque Africaine de Développement (BAD), le Fonds Monétaire International (FMI), le Groupe de la Banque mondiale (BM) et des partenaires bilatéraux du G20.



L'objectif consiste à coordonner les programmes de réformes spécifiques à chaque pays, soutenir les mesures politiques respectives et faire connaître les opportunités d'investissement aux investisseurs privés.