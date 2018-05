Le président nigérien en visite officielle à Paris en juin prochain

Le président nigérien, Issoufou Mahamadou, effectuera, le 4 juin prochain, une visite officielle à Paris à l’invitation de son homologue français, Emmanuel Macron.



Lors de son séjour, dont la durée n'a pas été indiquée, le chef de l’Etat nigérien aura des entretiens avec le président français, ainsi qu’avec plusieurs ministres et avec le président du Sénat.



En outre, les deux pays procéderont à la signature de plusieurs accords de coopération, à travers l’Agence française de développement (AFD), pour un montant global de 50 millions d’euros, a indiqué l’ambassadeur de France à Niamey, Marcel Escure, cité samedi par une source officielle nigérienne.



A noter que la France contribue au financement de plusieurs projets de développement économique et social au Niger, dans le cadre de la coopération bilatérale.



Il s’agit, essentiellement, de l'extension du réseau de distribution électrique en zone urbaine et du développement de l’accès à l’électricité en zone rurale. Ce projet est financé par un prêt de près de 20 milliards de F CFA par l’AFD et une subvention de plus de 7 milliards de F CFA de l’Union européenne.