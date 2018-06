Le président nigérian en visite d'amitié et de travail officielle au Maroc, dimanche et lundi

A cette occasion, le Roi aura des entretiens officiels avec son illustre hôte et présidera avec le Président nigérian la cérémonie de signature de conventions.



Aussi, le Roi offrira, au Palais Royal à Rabat, un Iftar officiel en l'honneur du président de la République fédérale du Nigeria et de la délégation l'accompagnant.



Cette visite illustre la profondeur et la qualité des relations bilatérales fondées sur un partenariat solide et pérenne, à la faveur de la volonté commune de consolider les relations multidimensionnelles existant entre les deux pays.