Le président mauritanien annonce officiellement son soutien à la candidature de son ministre de la Défense

Le président mauritanien, Mohamed Ould Abdel Aziz, a officiellement annoncé, mercredi soir, son soutien à la candidature de l'actuel ministre de la Défense, Mohamed Ould Cheikh, Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani, à la prochaine élection présidentielle.



"Il y a un candidat qui est le ministre de la Défense que nous soutenons et qui est également soutenu par le parti, le gouvernement et par de larges couches du peuple mauritanien", a-t-il dit lors d'une réunion à Nouakchott du Comité de gestion du parti au pouvoir, l'Union Pour la République (UPR).



Le président Ould Abdel Aziz a, à cet égard, démenti d’être celui qui a incité Ould El Ghazouani à présenter sa candidature au scrutin présidentiel de juin prochain. "Il y a un citoyen mauritanien, un ministre de surcroît, qui a décidé de candidater et nous l’avons soutenu pour un certain nombre de raisons", a-t-il dit, sans préciser ces raisons.



Vendredi dernier, le général Cheikh Mohamed Ahmed Ould El-Ghazouani, ex-chef d’état-major des armées et actuel ministre de la Défense, s’est officiellement déclaré candidat à la prochaine Présidentielle, prévue en milieu de l'année.



"La dernière décennie a été marquée par de grandes réalisations, mais ce n’est pas encore la fin du parcours. Nous avons encore beaucoup à faire et le chemin est encore long et semé d'embûches et de risques", a déclaré Ould El-Ghazouani lors d'un discours prononcé lors d'une cérémonie à Nouakchott en présence d'un grand nombre de Mauritaniens.