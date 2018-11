Le président kényan et le chef de l'opposition Odinga s'engagent à mettre de côté "leurs divergences"

Les deux hommes qui étaient invités à un déjeuner à la résidence du vice-président William Ruto, auquel était aussi convié le chef de la majorité au Sénat, Kipchumba Murkomen, se sont aussi engagés à "reconstruire la nation et à s'atteler sur les besoins urgents de prospérité du pays, et d'équité et de dignité pour tous les Kényans".



C'est la première fois que M. Ruto accueille officiellement le président et M. Odinga, depuis la poignée de main du 9 mars, qui a modifié les relations politiques entre les deux dirigeants.



"Notre système de gouvernance nécessite des changements pour que nous puissions réussir et nous sommes en train de procéder à une réforme pour y faire face depuis 20 ans", a déclaré M. Odinga, cité par le journal.



Un nouveau climat de réconciliation s'est instauré après la rencontre du 9 mars dernier entre le président Uhuru Kenyatta et le leader de l’opposition Raila Odinga. De cette rencontre scellée par une poignée de main qualifiée "d'historique" par les médias, avait surgi un appel commun à l’unité nationale pour surmonter les divisions créées suite au scrutin du 26 octobre 2017 et à la victoire du président sortant Kenyatta.



Raila Odinga a été nommé récemment haut-représentant de l'Union africaine pour le développement des infrastructures, rappelle-t-on.