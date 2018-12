Le président gabonais Ali Bongo quitte l'hôpital, poursuit sa convalescence à Rabat

Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a quitté l'hôpital militaire de Rabat où il était arrivé fin novembre et poursuit sa convalescence dans une résidence privée de la capitale marocaine, a-t-on appris mercredi dans l'entourage présidentiel.



Son départ a été décidé "après autorisation de l'équipe médicale", selon la même source.



Le chef de l'Etat gabonais avait reçu lundi la visite du roi du Maroc, Mohammed VI, son ami depuis l'enfance, et des images de cette rencontre avaient été diffusées.



Son état de santé suscitant d'innombrables rumeurs, ces premières images depuis ses problèmes de santé ont été très partagées sur les réseaux sociaux de la communauté gabonaise.



Mardi soir, les chaînes publiques gabonaises ont diffusé une autre vidéo montrant le chef de l'Etat avec son Premier ministre, le vice-président et la présidente de la Cour constitutionnelle.



Il "se porte plutôt bien, le processus de sa rééducation évolue très rapidement et positivement", a indiqué après cette visite le chef du gouvernement, Emmanuel Issoze Ngondet .



Ali Bongo Ondimba était arrivé le 29 novembre à Rabat pour y poursuivre convalescence et rééducation en milieu hospitalier, après plus d'un mois dans un hôpital de Ryad .