Le président français attendu vers la mi-mars au Kenya pour une visite d'Etat de deux jours

Le président français Emmanuel Macron est attendu vers la mi-mars au Kenya pour une visite d'Etat de deux jours au cours de laquelle il signera avec son homologue kényan Uhuru Kenyatta plusieurs conventions et protocoles d'accord couvrant divers secteurs, a indiqué lundi l'ambassadeur de France à Nairobi, Aline Kuster-Menager.



Cité par les quotidiens kényans, le diplomate français qui a rendu lundi une visite de courtoisie au président Uhuru Kenyatta à State House, à Nairobi, a confirmé que le président Macron est bien attendu à la date prévu au Kenya. Lors de cette audience, M. Uhuru a déclaré qu'il attendait avec impatience d'accueillir le président français, formant le souhait de voir cette visite "marquer une nouvelle étape dans les relations entre le Kenya et la France".



"Traditionnellement, le Kenya et la France entretiennent de solides relations et je suis ravi que nous ayons continué à approfondir nos relations. J'attends avec impatience la visite du président Macron", a déclaré le président Kenyatta, cité par les médias.



Le service de train rapide entre le quartier central des affaires de Nairobi et l'aéroport international Jomo Kenyatta fait partie des projets qui devraient figurer en bonne place parmi les projets qui devront être évoqués par les deux chefs d’État.