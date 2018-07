Le président français Macron sur Benalla: "le responsable, c'est moi"

Dans l'affaire Benalla, "le responsable c'est moi", a affirmé mardi Emmanuel Macron devant des députés de la majorité, fustigeant "la République des fusibles" et disant avoir ressenti les "actes du 1er-Mai" de son collaborateur comme "une trahison", selon des propos rapportés.



"Ça n'est pas la République des fusibles, la République de la haine. On ne peut pas être chef par beau temps. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Je réponds au peuple français", a déclaré le chef de l'État devant des élus et plusieurs membres du gouvernement, alors que son silence suite à l'affaire Benalla lui a été reproché par les oppositions.



Selon l'avocat d'Alexandre Benalla, l'affaire Benalla a été "montée de toutes pièces" pour "casser un effet coupe du monde". "On a utilisé ça à dessein, pour casser une dynamique positive". "Pour atteindre la présidence de la République, on utilise un fusible qui s'appelle Alexandre Benalla", accuse t-il.