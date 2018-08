Le président égyptien entame une tournée à Bahreïn, en Chine et en Ouzbékistan

Le président égyptien entame, jeudi, une visite au Bahreïn dans le cadre d'une tournée comprenant la Chine et l'Ouzbékistan.



Lors de cette tournée, Abdel Fattah al-Sissi aura, à capitale bahreïnie, des entretiens avec le Roi Hamad Ben Issa Al Khalifa, ainsi qu'avec plusieurs princes, ministres et hauts responsables, a indiqué l'agence de presse MENA, citant le porte-parole de la présidence de la République, ajoutant que les deux parties aborderont également les derniers développements des relations bilatérales et les moyens de les consolider, en plus de la coordination et concertation sur les questions régionales d’intérêts communs.



Le président égyptien se rendra ensuite à Pékin pour participer au sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique, poursuit la même source, relevant qu'il se dirigera, par la suite, en Ouzbékistan, dernière étape de sa tournée.