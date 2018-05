Le président du parlement fédéral belge salue l'engagement agissant du Maroc en faveur de la paix et de la stabilité

Lors d'entretiens avec le secrétaire général de la Rabita Mohammadia des Oulémas, Ahmed Abbadi, M. Bracke s’est félicité des initiatives visant à promouvoir la stabilité et le développement dans la région maghrébine et dans le continent africain, soulignant l'importance particulière qu'accorde son pays au renforcement de la coopération avec le Maroc dans les différents domaines, eu égard au climat de stabilité et de démocratie dont jouit le Royaume, indique un communiqué de la Rabita Mohammadia des Oulémas.



Dans ce cadre, M. Abbadi a passé en revue les grandes lignes de la stratégie du Royaume en matière de lutte contre l'extrémisme, sous la Conduite de SM le Roi, en Sa qualité de Commandeur des Croyants, ajoutant que cette démarche est basée sur la complémentarité entre les dimensions sécuritaires, scientifiques, économiques et sociales.



Il a, également, présenté un exposé sur l’organisation "exemplaire" du champ religieux, marquée par la complémentarité fonctionnelle entre ses composantes et reposant essentiellement sur l'institution d'Imarat Al Mouminine, qui encadre les différentes institutions concernées.



La visite de travail du président du parlement fédéral belge à la tête d'une importante délégation parlementaire composée de représentants des partis de la majorité et de l'opposition parlementaire, a été ponctuée par une série d’entretiens avec plusieurs membres du gouvernement, notamment le Chef du gouvernement Saâd Eddine El Othmani et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita.