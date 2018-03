Le président du parlement de la CEDEAO reçoit à Dakhla le prix de la Fondation Crans Montana

Le prix a été remis à M. Cissé Lo lors d’une cérémonie officielle à laquelle ont pris part notamment d’éminentes personnalités internationales, invitées de marque du Forum Crans Montana (FCM) qui se tient à Dakhla du 15 au 20 courant.



Cette consécration intervient en reconnaissance notamment du travail accompli par le président Cisse Lo à la tête de l’organisation parlementaire des 16 Etats de la CEDEAO pour l’intégration, la liberté et l’épanouissement de ses peuples.



Ont également été distingués du même prix Mme Debbie Remengesau, Première Dame de la République des Palaos, et M. Michel Martelly, Ancien Président de la République d’Haïti.



Ce Prix est attribué chaque année depuis plus de 30 ans à de rares personnalités d’envergure internationale afin de consacrer leur action éminente en faveur de la Paix, de la Liberté et de la Démocratie.



La Cérémonie, présidée par M. Jean-Paul Carteron, Président d'Honneur et Fondateur du Forum de Crans Montana, s’est tenue dans le cadre du Forum de Crans Montana sur l’Afrique et la Coopération Sud-Sud qui réunit dans la Perle du Sud un millier de participants de plus d’une centaine de pays.



Par la même occasion, M. Carteron s’est vu remettre le Global Leadership Award des mains du Rev. Jesse Jackson, Président-Fondateur de la Rainbow Push Coalition.



Par ailleurs, les Médailles d'Or du Forum ont été décernées à Dr. Obiaegli Katryn Ezekwesili, Conseillère économique pour l’Initiative de politique de développement économique en Afrique (AEDPI) et ancienne vice-Présidente pour l'Afrique de la Banque Mondiale, et à M. Sun Xiansheng, Secrétaire Générale du Forum International pour l’Energie.



Une plaque spéciale a été remise au ministre d'Etat belge Herman de Croo, pour célébrer 20 années d'amitié avec le FCM.



Par ailleurs, le Forum a nommé officiellement près d'une quarantaine de nouveaux leaders du futur 2018, dont treize jeunes marocains issus des provinces du Sud.