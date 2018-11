Le président du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au Maroc pour une visite de travail

Le président du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, est arrivé lundi à Rabat pour une visite de travail au Maroc durant laquelle il aura des entretiens avec plusieurs responsables marocains. A son arrivée à l'aéroport de Rabat-Salé, M. Sánchez a été accueilli par le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani.



Après avoir passé en revue un détachement des Forces Royales Air qui rendait les honneurs, il a été salué par le ministre d’État chargé des droits de l'Homme, Mustapha Ramid, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit, et le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed El Aaraj.



Le chef de l'exécutif espagnol a ensuite été salué par le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Mhidia, le président du conseil communal de Salé, Jamaâ El Mouâtassim, l'ambassadeur du Maroc en Espagne, Karima Benyaich, et par d'autres personnalités.



Il est accompagné au cours de cette visite de travail d'une importante délégation composée de plusieurs membres du gouvernement de Madrid et d'autres hauts responsables.