Le président du Sénat français, Gérard Larcher, en visite officielle au Maroc les 22 et 23 juin

Le président du Sénat, M. Gérard Larcher, se rendra à Rabat les 22 et 23 juin 2018, à l’invitation du Parlement marocain, pour la tenue de la IIIe édition du Forum parlementaire qui rassemble les quatre assemblées des deux pays, a appris Atlasinfo.



Ce Forum, qui s’est réuni pour la première fois en décembre 2013, se tient alternativement au Maroc et en France, et illustre le dynamisme de la diplomatie parlementaire. Sa précédente édition a eu lieu à Paris en avril 2015.



M. Larcher rencontrera, avec le président de l’Assemblée nationale, M. de Rugy, le chef du gouvernement, M. Saad Eddine El Otmani, et les Français installés au Maroc.



Le président du Sénat se rendra également à l’Institut français de Rabat.



Il aura un entretien bilatéral avec le président de la Chambre des Conseillers, M. Abdelhakim Benchamach, afin d’envisager, dans le cadre de l’accord conclu entre les deux chambres, de nouvelles perspectives de coopération parlementaire.



Le président Larcher aura l’occasion de souligner la solidité des liens d’amitié qui unissent le Maroc et la France et abordera avec les autorités marocaines les enjeux liés à une mobilité maîtrisée et au contrôle des migrations irrégulières, afin de le renforcer.



M. Larcher "évoquera la situation des entreprises françaises, les perspectives prometteuses de développement de nos échanges économiques, mais aussi les actions conjointes de la France et du Maroc en Afrique", selon la présidence du Sénat.



"Alors que le Maroc est engagé dans un chantier ambitieux de régionalisation avancée, M. Larcher se fera le promoteur d’un développement territorial équilibré et de la décentralisation", a-t-on ajouté de même source.



M. Larcher sera accompagné des sénateurs Philippe Dallier, Premier Vice-président du Sénat, Christian Cambon, président de la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, président du groupe d’amitié France-Maroc, Catherine Morin-Desailly, présidente de la commission de la Culture, de l’éducation et de la communication, Catherine Dumas, Jean-Noël Guérini, Corinne Féret et Jackie Pierre.