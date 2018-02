Le président du Parlement portugais salue le niveau des relations unissant le Maroc et son pays

Lors de sa rencontre avec le deuxième vice-président de la Chambre des Conseillers, Abdelilah El Halouti, M. Ferro Rodrigues a exprimé son souhait de renforcer et consolider la coopération institutionnelle et parlementaire entre le Maroc et le Portugal au service des intérêts des deux pays et peuples amis, indique un communiqué de la Chambre.



M. Ferro Rodrigues a également salué le niveau de la coopération sécuritaire entre le Maroc et l'Union européenne face aux défis sécuritaires liés au terrorisme et l'immigration clandestine, notant que la sécurité et la stabilité du sud de la Méditerranée revêtent une importance cruciale pour l'Union européenne.



Concernant la question du Sahara marocain, le président du Parlement portugais a réitéré la position de son pays soutenant les efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution politique au conflit.



Pour sa part, M. El Halouti s'est félicité des liens "profonds et historiques" ainsi que des valeurs humaines communes unissant les deux pays amis, et leur rôle dans le renforcement et la consolidation des relations de partenariat stratégique entre le Royaume du Maroc et la République du Portugal.



M. El Halouti a mis en avant le rôle de premier plan que joue le Maroc en matière de lutte contre le terrorisme, la migration et les changements climatiques, soulignant que cet effort est le fruit de la collaboration exceptionnelle entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne.



M. El Halouti a affirmé que le Maroc n'est pas uniquement un point de transit pour les migrants, mais devenu aussi un pays de résidence, soulignant à cet égard l'importance de la politique menée par le Royaume, grâce à la forte volonté du Roi Mohammed VI dans le domaine de la régularisation de la situation des migrants et ce dans le respect des droits de l'Homme.



Au niveau parlementaire, M. El Halouti a appelé à l'élaboration de projets et de plans d'action concrets entre les parlements des deux pays, insistant sur le renforcement de la coordination et la concertation, à travers l'organisation de forums parlementaires régionaux et internationaux.



Evoquant la question du Sahara marocain, il a appelé la partie européenne à soutenir les efforts déployés par le Royaume pour mettre fin à ce conflit artificiel dans le cadre de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale du Maroc, considérant que ce conflit entrave le parachèvement de la construction d'une Union maghrébine forte et apte à faire face aux défis auxquels est confrontée la région.