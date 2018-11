Le président du Parlement panafricain salue l'initiative du Maroc d'accueillir le sommet mondial sur la migration et le développement

Lors de ses entretiens mardi à Rabat avec M. Ahmed Touizi, membre du bureau de la Chambre des conseillers, M. Dang s'est félicité de l'excellence des relations de coopération unissant le PAP et le Parlement marocain, affirmant qu'il ne ménagera aucun effort pour soutenir la section parlementaire marocaine pour qu'elle s'acquitte pleinement de son rôle au sein de l'institution parlementaire panafricaine.



Il a par ailleurs salué l'appel lancé par le Roi Mohammed VI en vue d'engager un dialogue avec l'Algérie pour surmonter les différends entre les deux pays et construire des relations bilatérales solides au service des intérêts des peuples de la région, indique un communiqué de la Chambre des conseillers.



De son côté, M. Touizi a exprimé le souhait de voir la visite de M. Dang au Maroc, à l'invitation du président de la Chambre des conseillers Hakim Benchamach, insuffler une nouvelle dynamique aux relations exceptionnelles de coopération et d'amitié unissant la deuxième Chambre et le Parlement panafricain et constituer l'occasion d'examiner de nouvelles perspectives pour élargir l'éventail de l'action commune.



Abordant d'autre le retour du Maroc à l'Union Africaine (UA), il a estimé qu'une telle réintégration fait partie de la Vision stratégique du Souverain et de l'engagement du Maroc en faveur d'une Afrique unie et solidaire et d'un développement durable et intégré pour le continent. Il a rappelé à cet égard les visites historiques effectuées par le Roi dans le continent africain et les conventions de coopération signées avec de nombreux pays dans divers domaines dans le cadre de la coopération Sud-Sud.



Ce retour, a-t-il poursuivi, traduit la volonté du Royaume d'insuffler une nouvelle dynamique à l'UA en vue de mieux répondre aux aspirations et aux attentes des peuples africains dans le cadre d'un nouveau partenariat durable avec l'Union.



Lors de cette entrevue, à laquelle a pris part M. Azzedine Zekri, membre du bureau de la chambre des conseillers, M. Touizi a mis l'accent sur les défis auxquels fait face l'Afrique et qui nécessitent des réponses novatrices et appropriées en vue de promouvoir la stabilité, la paix et le développement durable dans un respect total de la souveraineté nationale des pays et de leur intégrité territoriale, soulignant l'importance pour le Maroc d'accueillir le Forum mondial de l'ONU sur la migration qui se tiendra en décembre à Marrakech.