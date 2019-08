Le président du Conseil exécutif de l'UNICEF, Omar Hilale, en visite de travail a Copenhague

L’objectif de cette mission est de visiter le Centre d’approvisionnement mondial de l’UNICEF dans la capitale danoise, superviser ses activités, évaluer leur efficacité, et s’assurer qu’elles répondent aux besoins et priorités des enfants et leurs familles dans le monde entier, en particulier, ceux dans les situations d’urgence.



A cette occasion, M. Hilale a eu une série de réunions avec les responsables de ce Centre d’approvisionnement mondial, notamment, avec la Directrice de la Division des approvisionnements, Mme Etleva Kadilli, les Directeurs adjoints chargés des achats, de l’innovation, de la communication et des opérations logistiques, ainsi qu’avec les équipes travaillant dans le traitement des colis.



Ces réunions ont permis a M. Hilale, en sa qualité de président du Conseil exécutif de l’UNICEF, de constater de visu les différentes opérations du Centre, d'être au fait de la chaîne d’approvisionnement des produits, y compris leurs achat, emballage, transport et livraison et de s’assurer que ces opérations restent fidèles au mandat de l’UNICEF qui consiste à aider les enfants et à défendre leurs droits partout dans le monde.



M. Hilale a ainsi suivi des exposés sur les souffrances de nombreux enfants et de leurs parents qui doivent souvent marcher pendant des jours pour trouver de la nourriture, qui n’ont pas accès aux vaccins et autres médicaments de base, ou qui manquent de fournitures scolaires.



Ce Centre d’approvisionnement de l’UNICEF a Copenhague est le plus grand hub humanitaire du monde. Il comprend un entrepôt d’une superficie équivalente à trois terrains de football, haut comme un immeuble de dix étages, presque entièrement automatisé, parcouru par des robots et des technologies de pointe, où les fournitures essentielles pour les enfants et leurs familles sont stockées, triées, emballées et expédiées en forme de colis dans le monde entier.



Ces colis, essentiels à la réalisation des droits des enfants, contiennent chacun des produits essentiels qui peuvent répondre aux besoins de base de plus de 1.000 personnes. En 2018, l’UNICEF et ses partenaires ont travaillé sans relâche pour répondre aux besoins des enfants touchés par les conflits, les catastrophes naturelles, les épidémies, la pauvreté et le manque d’accès aux soins de santé, à l’eau potable et à l’éducation. L'UNICEF a acheté des fournitures pour des enfants et leurs familles d'une valeur d'environ 3,486 milliards de dollars.



Les colis expédiés par le centre de Copenhague comprennent, entre autres, des vaccins, des fournitures scolaires, des kits sanitaires d'urgence, y compris des médicaments de première nécessité, du matériel chirurgical d'urgence, des trousses de sage-femme des produits obstétriques, des médicaments et tests diagnostiques pour le VIH/SIDA, des suppléments nutritionnels, de l’eau potable, des fournitures scolaires, des jouets et kits de loisirs pour enfants, des moustiquaires pour lutter contre le paludisme, ainsi que des denrées alimentaires.



A cette occasion, l’Ambassadeur Hilale a rendu hommage au personnel qui travaille au Centre d’approvisionnement mondial de l’UNICEF à Copenhague pour son travail, son dévouement et son engagement en faveur des enfants du monde entier.



M. Hilale, en sa capacité de pre sident du Conseil Exécutif de l’UNICEF, présentera le rapport final de cette visite lors de la prochaine session de l’UNICEF, prévue en septembre prochain, au siège de l’ONU a New York.