Le président de la région Normandie au Maroc avec une quinzaine de chefs d'entreprise

Ce déplacement de travail deux jours, les 12 et 13 no­vembre 2019, sera notamment centré sur l’en­vi­ron­ne­ment, les énergies renouvelables, l’édu­ca­tion, le numérique et les sports.



Parmi les entreprises présentes, Ayo­nis (ma­té­riel de mé­tro­lo­gie) ; De­re­maux d’Au­male (construction des mé­ca­niques de pré­ci­sion) ; Elec­tro­nic de­ve­lop­ment Nor­mandy (ali­men­ta­tion haute puis­sance pour l’in­dus­trie et le mé­di­cal) ; Ac­te­mium et No­va­tice tech­no­lo­gies (lo­gi­ciels) ; So­tra­ban ( sous-trai­tant in­dus­triel) ; An­thos Air Power (pro­duc­tion et sto­ckage d’éner­gie re­nou­ve­lable).



Sont également du déplacement, Cohin en­vi­ron­ne­ment ( traite des eaux usées et a remporté le mar­ché d’Es­saouira); L’ébé­nis­te­rie fa­mi­liale James 1840 (année de sa créa­tion), qui agence les hô­tels haut de gamme dont le Royal Man­sour à Mar­ra­kech. Axeon 360 (so­lu­tions et ser­vices in­no­vants); La Scop Acome (câbles, fils et tubes de syn­thèse) et Actii (fabrication des au­to­ma­tismes in­dus­triels).



Mardi à Casablanca, la délégation aura des entretiens avec le président de la Chambre française de commerce au Maroc, en présence du président de CCI Normandie, suivis du lancement de la pre­mière ferme de pom­page agri­cole à air com­primé pour l’eau et la cel­lule de froid par An­thos Air Power.



Mercredi, M. Morin remettra mer­credi 100 li­cences à Mme Laaziz, directrice du programme GENI du ministère de l'Education) en faveur de l’école Sabaa, équi­pée de lo­gi­ciels de No­va­tice.



La délégation rencontrera par la suite les Normands installés à Casablanca à la résidence du consul général de France.



Mercredi à Rabat, Hervé Morin ren­con­trera les pré­si­dents du co­mité na­tio­nal olym­pique marocain et des fé­dé­ra­tions royales marocaines des sports équestres, d’ath­lé­tisme et de judo pour pré­sen­ter la Nor­man­die, base ar­rière des ath­lètes marocains aux Jeux olym­piques de Paris en 2024.



Le pré­sident de la région Nor­man­die s'entretiendra éga­le­ment avec Hélène Le Gal, ambassadrice de France au Maroc, pour évo­quer le forum Nor­man­die pour la paix 2020.