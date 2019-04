Le président de la chambre de commerce et d'industrie arabo-australienne exprime son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Maroc

Le président de la chambre de commerce et d'industrie arabo-australienne, Roland Jabbour, a exprimé, jeudi à Rabat, son soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc.



"Nous soutenons fermement la souveraineté du Royaume du Maroc et son intégrité territoriale, partant de la conviction que la voie de la prospérité passe par l’unité", a souligné M. Jabbour dans une déclaration à la MAP à l'issue d'une rencontre avec la Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mounia Boucetta.



Par ailleurs, le responsable australien s'est dit "impressionné" par le progrès et le développement accéléré dans toutes les régions du Royaume, exprimant le souhait de son pays d'explorer les moyens de renforcer les relations avec le Maroc.



Dans ce sens, M. Jabbour a relevé les opportunités d'investissement que présente le Royaume pour l'Australie et qui "ne manqueront pas de renforcer nos relations bilatérales", a-t-il dit.



Le Maroc constitue une porte d'entrée vers l'Afrique et l'Europe, a-t-il fait observer, expliquant qu'il s'agit d'un "tremplin qui nous permettra un accès direct aux deux continents à travers de nombreux accords de libre-échange avec l'Union européenne et le reste de l'Afrique".



Malgré la longue distance qui sépare les deux pays, quelque 40.000 Australiens visitent le Maroc chaque année, a-t-il noté.



M. Roland Jabbour est en visite au Maroc à la tête d'une importante délégation de la Chambre de commerce et d'industrie arabo-australienne.