Le président de la FIFA Gianni Infantino mardi à Marrakech

Gianni Infantino, président de la FIFA, doit arriver mardi à Marrakech dans le cadre des troisièmes sommets exécutifs du football de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA, prévus dans la ville ocre du 15 au 17 janvier courant.



Le président de la FIFA présidera également la conférence de clôture qui devrait avoir lieu le 17 janvier. L'occasion pour Gianni Infantino d'apporter son soutien à la proposition du Maroc d'organiser la Coupe du monde 2030 conjointement avec l'Espagne et le Portugal.



Selon Infantino, les statuts de la FIFA n'empêchent pas la Coupe du Monde de se dérouler simultanément sur deux continents. La candidature du Maroc, de l'Espagne et du Portugal à la Coupe du Monde 2030 est donc parfaitement viable.



En novembre dernier, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, et son homologue portugais, Antonio Costa, avaient exprimé leur enthousiasme quant à l’idée d’une organisation conjointe du Mondial 2030 avec le Maroc.



Le chef de l’exécutif espagnol avait souligné l’espoir que susciterait un tel projet notamment pour les jeunes, en véhiculant un « message transversal » face aux « discours de polarisation » marquant l’agenda mondial.



Le premier ministre portugais, Antonio Costa, avait pour sa part qualifié de « bonne idée politique » le projet d'organisation conjointe du Mondial 2030 avec l’Espagne et le Maroc.